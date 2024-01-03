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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة : البدء في تطهير مأخذ المحطات من الحشائش والمخلفات

صدى البلد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، انطلاق حملة أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب من المخلفات والحشائش بالترعة في محافظات " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك تنفيذ الخطة الدورية للشركة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين والاستمرار في تقديم خدمات متميزة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن الأعمال التي تتم من تطهير مأخذ محطات مياه الشرب، في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ، وأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات، وإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه يتابع بصفة مستمرة عملية سحب العينات العشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين بضرورة المحافظة على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء القمامة والمخلفات داخل المجارى المائية، مما يكلف الشركة مبالغ مالية كبيرة في أعمال التنقية والتي تؤثر بالسلب أيضا على العمر الافتراضي للمواتير والطلمبات الخاصة بالمحطات والتى تقوم بسحب المياه من الترعة، وأن الهدف الأول هو توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة علي محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك للاطمئنان على متابعة سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات علي أرض الواقع، لافتا الي متابعته لحظة بلحظة عملية ضبط جودة المياه عن طريق اخذ العينات من المدارس والمقاهي ودار العبادة والمنازل وتحليلها وتقديم بيان إحصائي بها أول بأول.

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