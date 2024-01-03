بعد الـ 17 مليون.. دعوة عامة من الإسكندراني لجمهور مصر لفيلم الموسم

تستقبل دور العرض السينمائية ابتداء من غد الخميس فيلم الاسكندراني للنجم أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف.



ويعد فيلم الإسكندراني أول بطولة سينمائية لأحمد العوضي بعد تألقه فى الدراما ليصبح واحدًا من أهم نجوم الدراما خلال الموسم الرمضاني من كل عام.



تفاصيل فيلم الاسكندراني

ويضم فيلم الاسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي وعلى رأسهم الفنانة زينة وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان ومحمود حافظ.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.



نجاح البرومو قبل طرح الفيلم

وأعرب أحمد العوضي عن سعادته بنجاح البرومو الخاص لأول أفلامه فى السينما، وتحقيقه ما يقرب من 17 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية.



ولقى البرومو عديد من التعليقات الايجابية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث حصد البرومو 3 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة من طرحه ، و تحمس البعض لرؤية الفيلم المقرر عرضه في جميع سينمات مصر مساء غدا الخميس

طرح الإسكندراني فى الدول العربية

وحددت الشركة المنتجة يوم 11 من شهر يناير الجاري موعد لطرح الفيلم فى جميع الدول العربية، وبعدها يتم عرضه فى عدد من الدول الأوروبية، خاصة وأن الفيلم يشهد جزء كبيرة تم تصويره فى إيطاليا.