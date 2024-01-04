مسؤول أمريكي: الانفجار قرب ضريح قاسم سليماني أشبه بهجمات داعش

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مسؤول أمريكي قوله إن الانفجارين اللذين وقعا بمحافظة كرمان الإيرانية، بالقرب من ضريح قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، أشبه بهجمات داعش.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل في انفجارات إيران التي أودت بحياة 103 أشخاص، مشددًا على أنه "لا سبب للاعتقاد بضلوع إسرائيل فيها".

واعتبر أن تحميل إيران، الولايات المتحدة أو إسرائيل مسؤولية التفجيرين أمر "سخيف".

وأودى تفجيران الأربعاء، في إيران، بحياة 103 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات قرب مقبرة، أثناء إحياء ذكرى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قُتل في بغداد عام 2020 في هجوم بطائرة مسيّرة أمريكية، وأعلنت طهران الحداد الرسمي على الضحايا.

