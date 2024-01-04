شوبير يكشف تفاصيل إصابة كوكا مع المنتخب ومدة غيابه

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابة أحمد نبيل كوكا مع المنتخب، أمس الأربعاء، واستبعاده من المعسكر وبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار التى ستنطلق 13 يناير الجاري.

وقال شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس أن كوكا تعرض لتنمزق في أربطة الكاحل وهيتم علاجه خلال 3 أسابيع، وهو جزع في مشط القدم وسيغيب لمدة شهر تقريبا، وأن الدكتور أحمد جاب الله تسلم تقرير كامل عن إصابة كوكا، وسيبدأ اليوم الخميس البرنامج العلاجي بالنادي الأهلي.

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أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تم التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها احمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعداداً لبطولة كأس الأمم ‏الأفريقية.‏



وأوضح أن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس في أربطة القدم ، وذلك في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.‏



وأشار إلى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعودة المشاركة في التدريبات. ‏

وخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للإنضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري ، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.