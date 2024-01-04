عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل إصابة كوكا مع المنتخب ومدة غيابه

كوكا
كوكا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابة أحمد نبيل كوكا مع المنتخب، أمس الأربعاء، واستبعاده من المعسكر وبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار التى ستنطلق 13 يناير الجاري.

وقال شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس أن كوكا تعرض لتنمزق في أربطة الكاحل وهيتم علاجه خلال 3 أسابيع، وهو جزع في مشط القدم وسيغيب لمدة شهر تقريبا، وأن الدكتور أحمد جاب الله تسلم تقرير كامل عن إصابة كوكا، وسيبدأ اليوم الخميس البرنامج العلاجي بالنادي الأهلي.

" src="">

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تم التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها احمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعداداً لبطولة كأس الأمم ‏الأفريقية.‏


وأوضح أن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس في أربطة القدم ، وذلك في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.‏


وأشار إلى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعودة المشاركة في التدريبات. ‏

وخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للإنضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار  وتنطلق ١٣ يناير الجاري ، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

قرار عاجل من التعليم.. مرض خطير ينتشر بالمدارس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

وقع 4 سنوات للأبيض.. محمد شبانة يكشف عن أولى صفقات الزمالك الشتوية

لإصابة مدافع المنتخب.. استدعاء لاعب الأهلي لمعسكر أمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

للمرة 12 في تاريخه| باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي

تاريخي| مبابي يحقق رقما قياسيا جديدا مع باريس سان جيرمان

أول تحرك من الأهلي بعد إصابة كوكا مع المنتخب

12 مليون يورو.. الشباب السعودي يسعى للتعاقد مع نجم نابولي الإيطالي

المنتخب الوطني يخوض تدريبه الثاني باستاد مصر استعدادا لـ أمم أفريقيا ..صور

ريال مدريد يحافظ على صدارة الدوري الإسباني بفوزه على مايوركا بهدف نظيف

لإصابة مدافع المنتخب.. استدعاء لاعب الأهلي لمعسكر أمم أفريقيا

إصابة جديدة تضرب منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

شوبير يكشف تفاصيل إصابة كوكا مع المنتخب ومدة غيابه

تصفية حسابات واسعة| إسرائيل تعلن الحرب على الصين لموقفها من غزة.. وبداية معركة داخل الكنيست

كيف تكون الصلاة على النبي تامة ؟.. أدركها بـ 17 كلمة

حزب الله يؤكد مقتل 3 من عناصره بينهم القيادي حسين يزبك في جنوب لبنان

ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان تقتل 4 أعضاء في حزب الله | فيديو

أول تعليق من الجزيري على مستحقاته لدى الزمالك وانضمامه لمنتخب تونس| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تيشيرت واستريتش .. شاهد سهير زكي ترقص بعد غياب سنوات

في عيد ميلادها الـ 62.. 10 صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي|شاهد

الطلاق بيحلى .. آيتن عامر تثير تساؤلات الجمهور عن فقدان وزنها

مش هتصدق.. منى الشاذلي بين الماضي والحاضر| شاهد

فيديو

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ