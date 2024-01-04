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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم الدبيس يعلق على مفاوضات الأهلي مع أحمد فتوح

صدى البلد

علق كريم الدبيس لاعب لنادي الأهلي، على تفاوض النادي الأهلي خلال الفترة الماضية مع أحمد فتوح، قبل أن ينهي نادي الزمالك أزمة فتوح.

وقال الدبيس في تصريحات تلفزيونية :بكل تأكيد شعرت بضيق بعد ارتباط اسم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بالانضمام إلى النادي الأهلي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.


وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوماً ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال أفريقيا.

كريم الدبيس - الأهلي فتوح النادي الأهلي

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