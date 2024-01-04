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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يغادر إلى الشرق الأوسط الخميس في جولة تتضمن إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيغادر الخميس متجهًا إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل زيارة لإسرائيل، فيما تواصل الولايات المتحدة المشاورات الدبلوماسية بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأضاف المسؤول، في تصريحات صحفية أن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي أموس هوكستين سيسافر أيضًا إلى إسرائيل للعمل على تهدئة التوتر بينها وبين حزب الله.

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وقال المسؤول إن بلينكن سيغادر مساء الخميس "للتوقف في عدد من العواصم، بما في ذلك إسرائيل". ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام القليلة الماضية، بينما يعمل على تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

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