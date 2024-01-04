مسؤول أمريكي: إسرائيل هي من نفذت اغتيال صالح العاروري

أعلن مسؤول أمريكي، أن إسرائيل هي التي نفذت الغارة التي أدّت إلى اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري.



وكشفت قناة القاهرة الإخبارية أن المسؤول قال لوكالة "فرانس برس" طالبًا عدم ذكر اسمه- إنّ "الهجوم كان إسرائيليًا".



وقد قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الخميس، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدن بيت لحم ورام الله وقلقيلية والخليل وطوباس ونابلس بالضفة الغربية.

وذكرت الوكالة أن مواجهات اندلعت بين شبان والقوات الإسرائيلية خلال اقتحام رام الله. وقتلت القوات الإسرائيلية شاباً فلسطينياً، خلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.

وأفادت بأن قوات الجيش شنت حملة اعتقالات في مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس مع استمرار هجومها على المدينة لليوم الثاني على التوالي.