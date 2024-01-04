أول تعليق رسمي على مقتل إمام مسجد في إطلاق نار بولاية أمريكية

أفادت وكالة ”رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن الادعاء العام بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بأنه لا يوجد دليل حتى اللحظة على أن مقتل إمام المسجد جريمة ذات دوافع متحيزة.

وأمس، الأربعاء، ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، أن إمام مسجد أصيب بالرصاص في مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، وتوفي في وقت لاحق في المستشفي.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن الهجوم وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء بالقرب من مسجد محمد.

وقال مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتز فراجي، إن “إطلاق النار وقع بعد الساعة 6 صباحا بقليل خارج مسجد محمد.. والإمام نقل إلى المستشفى الجامعي في حالة حرجة".

وأوضحت شبكة “إي بي سي”، أنه يتم التعامل مع التحقيق بشكل تعاوني من قبل شرطة نيوارك ومكتب المدعي العام للمقاطعة.