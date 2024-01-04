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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدقة 200 ميجابكسل.. أفضل كاميرا في هواتف Realme الجديدة

بدقة 200 ميجابكسل..أفضل
بدقة 200 ميجابكسل..أفضل كاميرا في هواتف Realme الجديدة

نشر فرع Realme India على X منصة التواصل الاجتماعي: "حان وقت #Periscope" مع شطب على "200 ميجابكسل". 

يقود هذا المنشور بعد ذلك إلى صفحة تشويقية تحدد بعض مزايا امتلاك عدسة Periscope الفعلية مقارنة بالاعتماد على تقريب داخل المستشعر من وحدة 200 ميجابكسل.

إحدى المزايا بالطبع هي وضوح الصورة الأفضل عند مستويات التكبير العالية. يُظهر المثال الآخر صورًا شخصية - حيث تتميز الصورة الملتقطة بكاميرا Periscope بتباعد أفضل بين الموضوع والخلفيّة.

بدقة 200 ميجابكسل..أفضل كاميرا في هواتف Realme الجديدة

ظهرت Realme 12 Pro على TENAA بما يبدو أنه عدسة Periscope. كما نتوقع أيضًا أن يكون طراز Realme 12 Pro + مزودًا بـ Periscope. لكن هل يعني هذا عدم وجود كاميرا 200 ميجابكسل؟ لن نتخلى عنها تمامًا بعد، على الأقل بالنسبة لطراز Pro + - يحتوي Realme 11 Pro + على مستشعر 200 ميجابكسل (ولكن بدون أي نوع من التقريب البصري).

كاميرات 200 ميجابكسل ليست غير شائعة هذه الأيام، على أي حال، لذا فهي لا تجعل الهاتف رائدًا بالضرورة. ماذا الذي يفعل؟ تقول Realme: "لا Periscope. لا رائد."

Realme Realme India Realme 12 Pro TENAA

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