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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. علامات تحذيرية تشير إلى الإصابة بسرطان الكبد

سرطان الكبد
سرطان الكبد

يعد سرطان الكبد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، وغالبًا ما تكون أعراضه غير معروفة، مما يجعل من الصعب تشخيصه مبكرًا، غالباً ينشأ في الكبد، ومسئولا عن إنتاج الإنزيمات التي تعمل على هضم الطعام بالإضافة إلى إزالة المواد الضارة من الدم، كما أن الجمعية الأميركية توصي بالتوجه للطبيب إن كان الشخص يعاني من أحد هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين دون أن يكون لها سبب معين ،حسب موقع فوكوس الألماني، تضع جمعية السرطان الأمريكية علامات وأعراض تحذيرية من السرطان الكبد وهي كالتالي:

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إصفرار الجلد والعين.

الإحساس المستمر بقلة الطاقة.

تفاعل الجسم مع الآثار الجانبية لبعض الأدوية والمسكنات بصورة غير طبيعية.

اضطراب النوم عند المريض.

هبات من الحرارة أو الشعور بارتفاع درجة حرارة الجسم.

تغير تأثير الكافيين فيصبح أقوى من المعتاد.

ظهور بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما، والصدفية، وحب الشباب، والحكة المتكررة.

شعور مستمر بالإعياء.

حموضة المعدة والارتجاع.

تغير رائحة البول بعد تناول بعض أنواع الخضار.

فقدان الشهية.

تورم الساق والقدم والكاحل.

تكرار الشعور بالصداع.

تغيرات في وزن الجسم، فيبدأ المريض في اكتساب المزيد من الوزن في وقت قليل، مع الصعوبة في فقدانه.

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، والغثيان، والغازات.
إحمرار اليدين.

ظهور علامات الارتباك، والنعاس، وتداخل الكلام.

تضخم الثدي عند الرجال،

السعال وبحّة الصوت.

انقطاع غير مبرر للدورة الشهرية بعيدًا عن حالات

انقطاع الطمث الطبيعية.

نزيف الأنف.

ظهور الأوعية الدموية في شكل شبكة تحت الجلد.

وجود ألم في البطن.

عُسر في الهضم أو صعوبة البلع

إذا لم ينتبه المريض لهذه الأعراض، واستشار الطبيب في الوقت المناسب وبدأ في العلاج، ستتطور المشكلة وحالة الكبد قد تصبح أكثر سوءًا.

سرطان الكبد الكبد السرطان الإنزيمات الهضم البلع

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