مدرب الزمالك السابق يتولي قيادة فريق برازيلي

تولى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك السابق، مسؤولية تدريب أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، حسبما أعلن النادي البرازيلي في الساعات الأخيرة.

ويبدأ أوسوريو فترة الاستعداد للموسم الجديد، حيث يتطلع الفريق للمشاركة في مختلف البطولات المحلية والقارية.

خوان كارلوس أوسوريو يمتلك سجلًا حافلًا كمدرب، حيث عمل مدربًا للزمالك المصري، وسبق له تدريب منتخبي المكسيك وباراغواي. كما كان له تجربة في البرازيل مع فرق مثل ساو باولو.

لديه أيضًا خبرة في تدريب فرق في كولومبيا والمكسيك والولايات المتحدة. يعتبر أوسوريو من المدربين ذوي الخبرة والسجل الناجح في عدة بلدان.