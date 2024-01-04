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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عكس التوقعات.. شوبير يكشف مصير باتشيكو مع بيراميدز| شاهد

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، مصير باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، مع النادي.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: “عكس كل التوقعات لا توجد أخبار عن رحيل باتشيكو، بعد صعوبة الهزيمة من مودرن فيوتشر”.

وأكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه دائما كان يطرح تساؤلات حول عدم فوز بيراميدز بأي بطولة حتى الآن، لكن بعد تدوينة ممدوح عيد، المدير التنفيذي، بشأن اختيارات منتخب مصر، وكذلك العقلية الموجودة في مسئوليه، فإن ذلك يعتبر أمرًا طبيعيًا، لأنه في وجود هؤلاء العقليات فمن الصعب فوزهم بأي بطولة.

وقال الخضري، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة “ETC”: "هل اختيار 7 لاعبين من بيراميدز لمنتخب مصر يعتبر بطولة للنادي؟ ويجب علينا الدعم والمساندة للمنتخب ولاعبيه حاليا، فنحن من ضمن المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب وهناك فرصة كبيرة للمنافسة".

الإعلامي الرياضي أحمد شوبير احمد شوبير مودرن فيوتشر فوز بيراميدز

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