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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزمة مالية في أمريكا بسبب المهاجرين غير الشرعيين

المهاجرين غير الشرعيين
المهاجرين غير الشرعيين

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن هناك مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب المهاجرين منذ عام 2022، فنيويورك وحدها استقبلت أكثر من 160 ألف مهاجر غير شرعي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن ولاية تكساس تصدر وحاكمها المهاجرين غير الشرعيين لولايات بعينها، خصوصا الولايات الشمالية الديمقراطية وهي نيويورك وشيكاغو ونيو جيرسي، موضحا أن نيويورك تعاني من استقبال المهاجرين فهم عبء كبير على الولايات.

وتابع أن هناك أزمة مالية بسبب هؤلاء المهاجرين، مشيرا إلى أن الحدود ما بين الولايات المتحدة والمكسيك تتجاوز 3 آلاف كيلو مترو ونزح هؤلاء المهاجرين يؤدي إلى أزمة كبيرة وصلت إلى المطالبة بعزل وزير الأمن الذي فشل في صد المهاجرين.

 

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