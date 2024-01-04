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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في حادث دراجة نارية على محور الضبعة بـ الجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب موظفان في الجيزة إثر حادث مروري على محور الضبعة قبل مخرج القرية الذكية وتم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري وإصابة شخصين في حادث على محور الضبعة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، انقلاب دراجة نارية على محور الضبعة وإصابة قائدها وآخر برفقته بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة حادث دراجة نارية النيابة العامة مديرية امن الجيزة حادث مروري

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