انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أكتوبر 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم، الخميس المــوافق 4 / 1 / 2024، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أكتوبر 2023.

وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.15 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2023 ،مقابل 3.78 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 16.6%.

ومن أهم المؤشرات مايلى: الصــــادرات

انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــة 19.2%، حيـث بلغـت 3.23 مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2023 مقابــل 4 مليارات دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

(منتجات البترول بنسبة 43.6%، لدائــن بأشكالها الأوليـــة بنسبة 21.4%، فواكه طازجة بنسبــة 0.1%، الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 95.8%).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 61.7%، ملابس جاهزة بنسبة 14.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.3%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 1.2%).

الــــــواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 18.0%، حيث بلغت 6.38 مليار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2023 مقابــل 7.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(منتجات البترول بنسبـــة 13.8%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.2%، لـدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 26.7%، ذرة بنسبــة 17.9%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 46.3%، سيارات ركوب بنسبة 139.6%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 54.3%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبـة 32.8%).