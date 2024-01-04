إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بالسويس

أصيب 14 راكب فى حادث أنقلاب ميكروباص بإحدى طرق محافظة السويس السريعة وتم اتخاذ الإجراءات الطبية لإسعاف المصابين.



تلقى اللواء حسام الدين الدوح مدير أمن السويس بلاغ بحادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم ط ف س 6424 بها 14 راكب وردية شركة بالعاشر من رمضان بمنطقة وصلة أم قمر بعد طريق جنيفه ب 10كيلو أعلي طريق أم قمر الاسماعيلية اتجاه الإسماعيلية.



تبين من التقرير الطبى الذى تلقاه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الأسعاف بالسويس أن هناك 14 مصاب وتم نقل 13 مصاب الي مستشفي المجمع الطبي بالسويس للعلاج تحت اشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام الرعاية الصحية بالسويس وتم علاج مصاب بموقع الحادث.



تبين من البيان المبدئى للمصابين ان

1/ مني محمد تمساح

44 سنة

السويس

سحجات وكدمات متفرقه بالجسم

2/ دعاء فكري عبدالعاطي

31 سنة

السويس

سحجات وكدمات متفرقه بالجسم

3/ اشرقت رمضان احمد

31 سنة

السويس

سحجات وكدمات متفرقه بالجسم

4/ دعاء جاد الكريم احمد

24 سنة

السويس

سحجات وكدمات متفرقه بالجسم

5/ علا خالد حسنين

21 سنة

السويس

سحجات وكدمات متفرقه بالجسم

6/ فاطمه علي محمد

21 سنة

السويس

سحجات وكدمات متفرقه بالجسم

7/ دينا جاد عبدالخالق

25 سنة

السويس

سحجات وكدمات متفرقه بالجسم

8/ ايه وحيد سيد

25 سنة

السويس

سحجات وكدمات متفرقه بالجسم

9/ سلمي بيومي محمد

22 سنة

السويس

سحجات وكدمات متفرقه بالجسم

10/ راندا ناصر احمد

25 سنة

السويس

سحجات وكدمات متفرقه بالجسم

11/ رحمة ناصر احمد

25 سة

السويس

سحجات وكدمات متفرقه بالجسم

12/ شروق خلف عصام

21 سنه

السويس

سحجات وكدمات متفرقه بالجسم

13/ هاجر محمد مراد

20 سنة

السويس

سحجات وكدمات متفرقه بالجسم

*بيان مصاب تم عمل اللازم ورفض النقل*

علاء محمد احمد

26 سنة

السويس

*سائق الميكروباص*

سحجات وكدمات

تم عمل اللازم ورفض النقل وترك محل البلاغ.