تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1101 شاحنة و42 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 601 شاحنة و 28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع ، 500 شاحنة و14 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية بينما غادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3050 طن بضائع و380 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي اور، كوين نفرتيتي ، ايلة وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1895 راكب بموانيها .