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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"المرافق" تطالب بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمياه والصرف الصحي والإسكان

صدى البلد

طالبت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة هشام فؤاد، في مذكرة لها تقدمت بها للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمياه والصرف الصحي والإسكان.

وأشاد هشام فؤاد بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق، وما تحقق من إنجازات ضخمة متمثلة في المشروعات القومية والمدن الجديدة وتطوير المناطق النائية، فضلا عن تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب وخطط إدارة الموارد المائية وزيادة الطاقات التصميمية لمحطات المعالجة للصرف الصحي.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، إن عمال مياه الشرب والصرف الصحي شركاء كفاح في رحلة بناء الدولة والتي قامت بسواعدهم مشروعات قومية واستراتيجية عملاقة، وتطوير البنية التحتية، وشهدوا إنجازات الدولة التاريخية في قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي .

وأشار إلي إن العامل الذي أفنى حياته في خدمة وطنه والشركة التي يعمل بها وتحمل قسوة الظروف والأعباء المعيشية طيلة خدمته لابد أن يكون له مكافأة نهاية خدمة عند بلوغه سن المعاش تقديرا لسنوات خدمته ودعماً له في مواجهة غلاء الأسعار وأعباء الحياة.

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