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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسام موافي: نسبة الهيموجلبين في المرأة أقل من الرجل بجرام ونصف| فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي  أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الهيموجلبين هي المادة التي تحمل الأكسجين، و هي مادة داخل كرات الدم الحمراء،وتعد الأنيميا من أسباب نقص نسبة الهيموجلبين.

حسام موافي:نقص نسبة الأكسجين في الجسم يسبب زيادة كرات الدم الحمراء


وأضاف حسام موافي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن نقص نسبة الأكسجين في الجسم، يسبب زيادة كرات الدم الحمراء، مؤكداً أن الهيموجلبين في المواليد تكون نسبته 18، حتى يصل لعمر الـ9 أعوام يصبح نسبته 10، ثم يبدأ يرتفع مرة أخرى حتى يصل لسن البلوغ ، و تصبح نسبته الطبيعية في الجسم 15.

وتابع  حسام موافي  أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، قائلاً:" نسبة الهيموجلبين في الأنثى، أقل من الرجل بـ جرام إلى جرام ونصف في جميع الأعمار"

حسام موافي الهيموجلبين الأكسجين كرات الدم الحمراء نسبة الهيموجلبين

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