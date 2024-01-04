رئيس عمال مصر يقوم بجولات ميدانية بشركات البترول للاستماع لمشكلات العاملين

استهل محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، زيارته اليوم، الخميس، لعدد من شركات البترول، بمحافظة الإسكندرية، لعمل جولات ميدانية لمؤسسات القطاع للاستماع لمشكلات العاملين.

والتقى "جبران" خلال زيارته لشركة البتروكيماويات المصرية، الكيميائي أحمد موقع، رئيس مجلس إدارة الشركة، والقيادات التنفيذية.

واستعرض رئيس الشركة فيلما تسجيليا عن نشاط الشركة وخطة تطويرها المستهدفة، تلا ذلك جولة تفقدية لمواقع العمل داخل الشركة للقاء العاملين والتعرف على نشاطها على أرض الواقع.

وأكد محمد جبران، أن القطاع العام هو الذراع الأساسية، والمحرك لقطاع البترول، وهو الذي يتحمل أعباءً كثيرة سواء شركات التسويق والتكرير والنقل والإنتاج التي كانت تواصل العمل ليل نهارا في وقت الأزمات، مشيدا بحجم التعاون بين شركة البتروكيماويات، والنقابة العامة للعاملين للبترول.

وقدم رئيس عمال مصر، الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة البتروكيماويات وجميع العاملين؛ مشيدا بحجم التطوير الذى تشهده شركة البتروكيماويات خلال الفترة الماضية.

وأعرب الكيمائي أحمد موقع، رئيس الشركة، عن تقديره وإعزازه للدور المهم الذي تقوم به النقابة العامة واتحاد عمال مصر، في الحفاظ على القطاع والإسهام في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني.

رافق "جبران" في جولته وفد من أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة، وهم: عباس صابر، أمين صندوق النقابة، وعايدة محى الدين، نائب الرئيس، وحسام فاروق، نائب رئيس النقابة، وأحمد مبارك، نائب رئيس نقابة البترول، وسعيد زكريا، نائب رئيس النقابة، ومحسن جبر، أمين عام مساعد النقابة، وأشرف المحروقي، عضو المكتب التنفيذى، وأحمد الجوهرى، أمين شباب النقابة، وعبدالله مشهور، أمين العلاقات العامة بالنقابة، ومحمد صلاح، أمين التثقيف والتدريب، وعلاء زكى، أمين الإسكان، ومحمد يسري، أمين العضوية، وصبرى عبد العزيز، أمين الشئون الطبية.

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