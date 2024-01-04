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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحول جديد.. مفاجأة بشأن استعدادات الجيش الأمريكي لضرب الحوثيين

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلاً عن مسئولين أمريكيين، بأن البيت الأبيض لم يوافق حتى الآن على أي خيارات عسكرية أعدّها الجيش الأمريكي لضرب الحوثيين في اليمن.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أفادت أمس الأربعاء، نقلاً عن القيادة الأمريكية الوسطى، بأن الجيش الأمريكي أعد خيارات لضرب الحوثيين في اليمن.

وحسب “وول ستريت جورنال”، أكدت  القيادة الأمريكية الوسطى، وقوع 24 هجومًا حوثيًا على سفن تجارية منذ منتصف نوفمبر الماضي.

أمريكا و11 دولة حليفة تحض الحوثيين على وقف هجماتهم بالبحر الأحمر.. ومصرع وإصابة العشرات في إيران| صحف الكويت

الجيش الأمريكي يستعد لضرب الحوثيين .. تفاصيل

وأوضحت أنه “من تحديات ضرب أهداف للحوثيين أن كثيرًا من أنظمة أسلحتهم متحركة”.

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