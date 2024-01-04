تحول جديد.. مفاجأة بشأن استعدادات الجيش الأمريكي لضرب الحوثيين

أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلاً عن مسئولين أمريكيين، بأن البيت الأبيض لم يوافق حتى الآن على أي خيارات عسكرية أعدّها الجيش الأمريكي لضرب الحوثيين في اليمن.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أفادت أمس الأربعاء، نقلاً عن القيادة الأمريكية الوسطى، بأن الجيش الأمريكي أعد خيارات لضرب الحوثيين في اليمن.

وحسب “وول ستريت جورنال”، أكدت القيادة الأمريكية الوسطى، وقوع 24 هجومًا حوثيًا على سفن تجارية منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وأوضحت أنه “من تحديات ضرب أهداف للحوثيين أن كثيرًا من أنظمة أسلحتهم متحركة”.