عايدة محيي رئيسا .. تشكيل هيئة مكتب لـ اتحاد عمال العاصمة الإدارية

عقد اتحاد عمال العاصمة الادارية، برئاسة عايده محى الدين، اجتماعة الأول، لوضع تشكيل هيئة مكتب اتحاد العاصمة الادارية الجديد ، ووضع خطة عمل طويلة المدى وخطة قصيرة المدى لتنفيذها علي ارض الواقع.

تناول الاجتماع عدد من المقترحات، والمناقشات حول دور الاتحاد، بالإضافة الي عرض خطة العمل طويلة المدى وقصيرة المدى، التى يتم العمل عليها خلال الايام القادمة، وتنفيذها لتحقيق أقصى طموحات العمال.

وأكدت عايدة محى الدين، رئيس اتحاد العاصمة الادارية الجديد خلال اولي اجتماعتها لرئاسة اتحاد العاصمة الادارية الجديد، ضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد لرفع شأن هذا الكيان العمالي الحديث والتواصل الدائم مع القاعدة العمالية، وضرورة التكاتف والعمل بيد واحده لابراز قيمة العمل الجماعى.

واختتم الاجتماع بتشكيل هيئة مكتب اتحاد العاصمة الادارية الجديد لتسهيل سير العمل داخل الاتحاد، والعمل علي ارض الواقع.

وجاء تشكيل المكتب كالأتى: عايدة محى الدين ابو بكر رئيسا ؛

وفكري محمد سامى البستاوى، ورشا عبد الفتاح متولى حسين،

واحمد حسن صالح الجوهري، وايهاب وفيق فهمى رزق،

وكرم بركات معبد عابد، وكريم حسين محمد عبد الباقي، ونبيل سيد محمد ابو العلا، وسارة نصر الدين احمد متولى عامر، ومي مصطفى ابراهيم عبد الصمد.

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