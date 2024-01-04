حسام موافي يحذر من خطورة الأنيميا ونقص الهيموجلوبين على القلب|فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن نقص الهيموجلوبين في الجسم يتسبب في تسارع ضربات القلب واتساع الشرايين، مؤكداً أن الأنيميا تؤثر بالسلب أيضا على مريض القلب.

وأضاف حسام موافي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن من أعراض الأنيميا دفء اليدين، لافتاً إلى أن الكلى أول عضو يشعر بنقص الهيموجلوبين، و يؤدي ذلك إلى إفرازها مادة لتنشيط نخاع العظام.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن الهيموجلوبين هي المادة التي تحمل الأكسجين داخل كرات الدم الحمراء، وتعد الأنيميا من أسباب نقص نسبة الهيموجلبين.

وتابع "نسبة الهيموجلوبين في الأنثى، أقل من الرجل بـ جرام إلى جرام ونصف في جميع الأعمار".