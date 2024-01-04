تركيب أجهزة استبيان لمعرفة آراء المسافرين في مطار أسوان الدولي

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه تم تركيب أجهزة استبيان في مطار أسوان الدولي، وذلك لاستطلاع آراء الركاب عن الخدمات المقدمة لهم بالمطار.

وتم تركيب أجهزة الاستطلاع، داخل صالات السفر الدولي والداخلي، يأتي ذلك بعد تركيبها بمطارات شرم الشيخ، الغردقة، برج العرب وسفنكس، حرصا من وزارة الطيران المدني، على معرفة آراء المسافرين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم باستمرار وفقا لتطلعاتهم.

ويخدم مطار أسوان الدولي، الرحلات الجوية الداخلية والبعض من الرحلات الدولية، حيث يعتبر مدخلاً هامًا للسياح القادمين لاستكشاف معالم أسوان السياحية ومعبد أبو سمبل، حيث يلعب المطار دورًا مهمًا في تسهيل الوصول إلى منطقة أسوان واستكشاف معالمها الفريدة، مما يجعله وجهة مهمة للسياح والمسافرين القادمين لاستكشاف جمال الصعيد المصري.

ويحتوي مطار أسوان على مرافق متقدمة تشمل صالات انتظار للركاب، ومحلات تجارية، وخدمات للركاب، وتتوفر رحلات داخلية من مطار أسوان إلى القاهرة والأقصر وأسيوط والمدن الرئيسية الأخرى في مصر.

