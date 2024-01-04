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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«عمل الإسماعيلية» تنظم لقاءً مع المستثمرين الصناعيين لتطبيق الحد الأدنى للأجور|صور

صدى البلد

نظّمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية اجتماعًا مع جمعية المستثمرين الصناعيين بالمحافظة حول التعرف على أحكام إلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور ابتداء من أول العام 2024 وطريقة تطبيقه داخل المنشآت دون أي استثناء لأي منشأة، واستيفاء نسبة 5% من ذوى الهمم من إجمالى العاملين بالمصانع والشركات ، وكيفية الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية.                                                                           

وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل في جميع أبوابه الخاصة بالتشغيل والسلامة والصحة المهنية والتواجد المستمر بين العمال داخل اماكن عملهم والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون من خلال أجهزة المديريات بالمحافظات .

وأوضح حسن رداد وكيل وزارة العمل بالإسماعيلية  ، انه تم خلال اللقاء استعراض دور مديرية العمل في تطوير اصدار كعب العمل 
ليصير مميكن وأيضاً شهادات قياس مستوى المهارة لتكون مميكنة لتكوين قاعدة بيانات ضخمة وحديثة لبيانات جميع القوة البشرية داخل المحافظة ليستفاد منها أكثر من جهة فضلا عن ترشيح ذوى الهمم بمختلف إعاقاتهم واختيارهم لكل مصنع حسب طلب المصنع لنوع الإعاقة، وتمت مناقشة أسباب دوران العمالة داخل المنشآت وطرق حل هذه المشكلة كما اقترح المسئولين من أكثر من منشأة بعمل حضانات للعاملين بالشركات مما يزيد من اطمأن العامل واستقراره.
كما رحب حسن رداد بمقترح لعمل دورات تدريبية داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية في مهن الاشراف والجودة لتستفاد منها أكثر من منشأة فضلا عن عمل دورات تسويق الكتروني للمشرفين داخل المنشات وضرورة التزام المصانع بالانضباط لاوراق الأجنبي وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية داخل البلاد وتوعية أصحاب الأعمال في ذلك الملف .                                                                            

كما تمت مناقشة أساليب السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل المنشآت لحمايتها وحماية العاملين بها وتعريف العامل لخطط الإخلاء في الحالات الخطر. 
وأكد مدير المديرية ضرورة عمل ندوات توعوية للعاملين باستمرار وذلك لمعرفة واجباتهم وحقوقهم .                                            

شارك في اللقاء مصطفى أبوحديد، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالاسماعيلية ورئيس الاتحاد العام للجمعيات؛ ونائب رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية  ورئيس مجلس ادارة إحدى الشركات لتصنيع الأثاث، ومحمد مصطفى مدير جمعية المستثمرين والمدير المالى ومدير الموارد البشرية بشركة الآثاث ،  ومحمد صديق  نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين ، وعاطف عثمان الامين العام ، ومحمد عبد السلام عضو مجلس إدارة ، وصفوت سلامة رئيس مجلس إدارة شركة السلام ، واحمد عاطف عضو مجلس إدارة ، وهيثم مصطفى عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين ،  مجدى الجندى مدير العلاقات العامة بإحدى الشركات العاملة في الالومنيوم . 
‏ومن المديرية جيهان رمزي مدير إدارة علاقات العمل ، وسامح عهدى مدير اداره السلامة والصحة المهنية ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة عمل الاحياء ، ونجاه رؤوف مديرة إدارة التشغيل ، ‏ودعاء السيد مديرة مركز التدريب ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة.

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