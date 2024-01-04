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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي صبري يطلق 3 أغنيات من ألبومه الجديدة «النهايات أخلاق»

رامي صبري
رامي صبري

أطلق النجم رامي صبري قبل قليل أول ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد «النهايات أخلاق» من بداية العام الجديد في مفاجأة من رامي لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل.
 


الأغنية الأولى لـ رامي صبري في ألبومه الجديد باسم «النهايات أخلاق» وهي الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد، وهي من كلمات أحمد جابر  ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر  وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم.

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وجاءت الأغنية الثانية لنجم العرب رامي صبري باسم «بين الحيطان» من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري  وجيتار مصطفى نصر.

كما شملت الانطلاقة الأولى لألبوم رامي صبري الجديد أغنية «حلفتك بالليالي» وهي من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع مكس ماستر عمرو الخضري وتشيلو إيهاب سمير وجيتار مصطفى نصر.

كما أعد النجم رامي صبري مجموعة من المفاجآت التي سيقدمها لجمهوره خلال الساعات القادمة ضمن انطلاقة ألبومه الجديد حيث عكف خلال الفترة الماضية على اختيار أفضل الكلمات والألحان.

العاصمة الأوكرانية كييف النجم رامي صبري النهايات اخلاق رامي عياش رامي صبري

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