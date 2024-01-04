طبيب نفسي: المشاكل الأسرية تتلخص بعلاقة الأب مع أولاده وتنتج تربية ساوية

أفتقاد الطفل لمشاعر الأب سيتعرض الطفل بسلب القيم الأخلاقية

قال الدكتور جمال فرويز، أستشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب وعلاج الإدمان، إن المشاكل الأسرية تتلخص بعلاقة الأب مع أولاده، مضيفاً أنه قرأ كتاب لمحمد المهدي يقول أن الطفل في السنة التانية يبدأ يتعرف على الأب لأنه المثل الأعلى والثقة والقوة والأمان.



وأضاف «فرويز» من خلال لقاءه في برنامج “كل يوم” على قناة "on" الذي يقدمه الإعلامي "خالد أبو بكر" أن أفتقاد الطفل هذه المشاعر يبدأ بفقد القيم الأخلاقية، موضحاً أنه إذا كان الأب عنيفا سيلجأ الطفل للشذوذ والعدوانية والمخدرات.



أشار أستشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب وعلاج الإدمان، أن علاقة الأب الإيجابية مع الطفل تنتج تربية سوية نفسياً، منوها إلى أن الأطفال من 9 أو 10 سنوات الأن يعلمون ويتابعون كل الأحدث مثل أحداث غزة و الأقتصاد وارتفاع الأسعار.