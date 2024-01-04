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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو بالتنسيقية: الدولة تعمل على دعم كبار السن من خلال عدة إجراءات

الدكتور حسن هجرس
الدكتور حسن هجرس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أشاد الدكتور حسن هجرس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة العليا لحزب  الجيل الديمقراطي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، منوها أنها هدية من الرئيس بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد لتلك الفئة العمرية من أبناء الوطن التى أفنت عمرها من أجل الوطن الغالى ؛ إخلاصا وعطاء منهم فى مواقع العمل والإنتاج.

وأضاف "هجرس" فى بيان له، أن فئة كبار السن تشمل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، موضحا أن الرئيس السيسي يولى اهتماما خاصا بهذه الفئة، من خلال حزمة القرارات والمبادرات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية من أجل ضمان الرعاية الكاملة لتلك الفئة للتخفيف عنهم ضمن إطار تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

وأشار إلي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس حرصه على تأمين حياة شريحة كبيرة من المواطنين، وتعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، التي أقرتها الدولة للنهوض بهذا الملف.

وأكد أن الدولة تعمل على دعم كبار السن  منذ عدة سنوات، من خلال عدة إجراءات على رأسها خصم 50 % من ثمن التذكرة في وسائل النقل العام لمن فوق 60 عاما بقرار من وزارتي التضامن والنقل، وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عاما، بجانب إطلاق برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" لتحسين جودة الياة الصحية لكبار السن فوق 65 عاما.

الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر صندوق كبار السن البرلمان قانون حقوق المسنين

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