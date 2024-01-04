رئيس المجلس السيادي السوداني يتلقى اتصالا من زيلينسكي

هنأ الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الخميس الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السودان، بذكرى عيد استقلال السودان الـ68.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان له "تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تهنئة من، رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان".

وأضاف البيان أن "زيلينسكي قال أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة العيد الوطني للسودان، والأمنيات لكم بموفور الصحة ودوام العافية، وللشعب السوداني السلام والنماء والإزدهار ، متمنيا أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التطور والتعاون المشترك".