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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ياترى مين اللي هياخد الجائزة.. 25 ألف جنيه من صاحبة السعادة| تفاصيل

الإعلامية إسعاد يونس
الإعلامية إسعاد يونس

قالت الإعلامية إسعاد يونس، إن هذه الشنطة مشفرة بكود سري، ويوجد داخل الشنطة 25 ألف جنيه مصري، مضيفة أن إذا تم فك الكود من قبل أحدى الحضور:"حلال عليه ولو معرفهوش الفلوس هتروح للجمهور".

وأضافت «إسعاد يونس » من خلال تقديمها لبرنامج “صاحبة السعادة” على قناة "DMC" أن الكود السري موجود داخل فيلم عصابة عظيمة، وهو بطولة إسعاد يونس وفريق العمل رنا رئيس و فرح الزاهد ومحمد محمود وكريم عفيفي و لوسيندا سليمان وأحمد عزمي، موضحاً أن رنا رئيس أدخلت رقم المنزل وآخر المبلغ الذي طلبه من أسعاد يونس في الفيلم، وآخر كتب أعداد أفراد العصابة.

وأشارت الإعلامية إسعاد يونس، أن هذه اللعبة تعتمد على الأرقام الموجودة داخل سيناريو الفيلم، منوهة إلى أن لم يحصل أحد على الكود الصحيح لفتح الشنطة وتم منحها للجمهور إذا عرف أحدهما الكود من مشاهدته لفيلم عصابة عظيمة.
 




 

اسعاد يونس فيلم عصابة عظيمة العصابة توك شو صاحبة السعادة

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