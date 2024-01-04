سب وقذف .. تفاصيل جديدة في خلافات الفنانة آيتن عامر وطليقها

حرر طليق الفنانة آيتن عامر محضرا ضد والدتها، اتهمها فيه بالسب والقذف أثناء زيارته لأولاده في فيلا بمنطقة الشيخ زايد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد تضمن ورود بلاغ من محمد سعيد مدير تصوير سينمائي، يتهم فيه والدة طليقته الفنانة آيتن عامر، والمقيمة بفيلا في الشيخ زايد بالسب والقذف أثناء زيارة أولاده وذلك بعد انفصاله عن الفنانة في الفترة الأخيرة.

وعلى الفور حررت أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة المحضر اللازم عن الواقعة.

وقال الشاكي فى المحضر أن والدة الفنانة آيتن عامر قامت بسبه وقذفه أمام أولاده، وأحال اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة المحضر إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.