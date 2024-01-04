رئيس عمال مصر يتفقد أحوال العاملين بشركتي أموك والعامرية للبترول بالإسكندرية

تفقد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، اليوم ؛ عددا من شركات البترول بمحافظة الإسكندرية، للتواصل مع العاملين والاستماع لمتطلباتهم.

وأجرى، رئيس اتحاد عمال مصر، جولة تفقدية ميدانية، داخل شركة اموك للزيوت المعدنية، برئاسة الكيميائي عمرو لطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وشركة العامرية للبترول برئاسة المهندس حسام شوقي رئيس مجلس الإدارة، وعقد خلال الجولة لقاء مع رئيسي مجلس الإدارات والعاملين.

جاء ذلك خلال زيارة اجراها رئيس اتحاد عمال مصر، لعدد من شركات البترول بمحافظة الإسكندرية، للتواصل مع العاملين والاستماع لمتطلباتهم.

وأعرب رئيس اتحاد عمال مصر، عن سعادته بالزيارة وحسن الاستقبال داخل شركات البترول ، التي تضم خطوط إنتاج متنوعة ومختلفة، مشيدًا بالمجهود الملحوظ من الإدارة والعاملين، لرفع كفاءة وحجم الإنتاج بالشركة.

واستمع رئيس عمال مصر إلى شرحٍ مُفصل عن منتجات الشركات، وطرق الإنتاج والتسويق كما تفقَّد وحدات واقسام الشركات المختلفة.

وقدم رئيس عمال مصر، الشكر لرئيس مجلس إدارة شركتي اموك والعامرية للبترول وجميع العاملين؛ مشيدا بحجم التطوير التي تشهده شركات القطاع خلال الفترة الماضية من انتاج وفتح مجالات تسويقية جديدة.

وأشاد الكيميائي عمرو لطفى بالدور الفعال الذى يقوم به اتحاد عمال مصر ونقابة البترول، لتوفير حياه كريمة لجميع للعاملين والسعي الدائم والتواجد المستمر بين العمال.

واكد المهندس حسام شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة العامرية للبترول، أن نقابة العاملين بالبترول جزء لا يتجزأ من منظومة العمل البترولي، موضحا أن النقابة تقوم بدور مهم فى تقديم خدمات للعاملين بالقطاع مشيدا بالجهود المبذولة لخدمة العاملين، وتطوير المنظومة العمالية من خلال تدريب وتثقيف العمال.

وتناولت الزيارة لقاء حواري مع العاملين للاطمئنان على أحوالهم، وحرص على الاستماع إلى آرائهم، وحثُّهم على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة، ولا سيّما في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، مطالبهم بمضاعفة العمل.

رافق "جبران" خلال جولته وفدا من أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة، ضم عباس صابر امين صندوق النقابة ، وعايدة محى الدين نائب الرئيس ، وحسام فاروق نائب رئيس النقابة، واحمد مبارك نائب رئيس نقابة البترول، وسعيد زكريا نائب رئيس النقابة، ومحسن جبر امين عام مساعد النقابة، واشرف المحروقي عضو المكتب التنفيذي، واحمد الجوهري أمين شباب النقابة ، وعبدالله مشهور امين العلاقات العامة بالنقابة ، ومحمد صلاح امين التثقيف و التدريب ، وعلاء ذكى امين الإسكان، ومحمد يسري امين العضوية ، وصبري عبد العزيز امين الشئون الطبية.

وكان رئيس اتحاد عمال مصر، قد تفقد صباح اليوم شركة البتروكيماويات المصرية.

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