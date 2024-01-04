عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس عمال مصر يتفقد أحوال العاملين بشركتي أموك والعامرية للبترول بالإسكندرية

لقاء اليوم
لقاء اليوم

تفقد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر،  اليوم ؛ عددا من شركات البترول بمحافظة الإسكندرية، للتواصل مع العاملين والاستماع لمتطلباتهم.

وأجرى، رئيس اتحاد عمال مصر، جولة تفقدية ميدانية، داخل شركة اموك للزيوت المعدنية، برئاسة الكيميائي عمرو لطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وشركة العامرية للبترول برئاسة المهندس حسام شوقي رئيس مجلس الإدارة، وعقد خلال الجولة لقاء مع رئيسي مجلس الإدارات والعاملين.

جاء ذلك خلال زيارة اجراها رئيس اتحاد عمال مصر، لعدد من شركات البترول بمحافظة الإسكندرية، للتواصل مع العاملين والاستماع لمتطلباتهم.

وأعرب رئيس اتحاد عمال مصر، عن سعادته بالزيارة وحسن الاستقبال  داخل شركات البترول ، التي تضم خطوط إنتاج متنوعة ومختلفة، مشيدًا بالمجهود الملحوظ من الإدارة والعاملين، لرفع كفاءة وحجم الإنتاج بالشركة.

واستمع رئيس عمال مصر إلى شرحٍ مُفصل عن منتجات الشركات، وطرق الإنتاج والتسويق كما تفقَّد وحدات واقسام الشركات المختلفة.

وقدم رئيس عمال مصر، الشكر لرئيس مجلس إدارة شركتي اموك والعامرية للبترول وجميع العاملين؛ مشيدا بحجم التطوير التي تشهده شركات القطاع خلال الفترة الماضية من انتاج وفتح مجالات تسويقية جديدة.

وأشاد الكيميائي عمرو لطفى بالدور الفعال الذى يقوم به اتحاد عمال مصر ونقابة البترول، لتوفير حياه كريمة لجميع للعاملين والسعي الدائم والتواجد المستمر بين العمال.

واكد المهندس حسام شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة العامرية للبترول، أن نقابة العاملين بالبترول جزء لا يتجزأ من منظومة العمل البترولي، موضحا أن النقابة تقوم بدور مهم  فى تقديم خدمات للعاملين بالقطاع مشيدا بالجهود المبذولة لخدمة العاملين، وتطوير المنظومة العمالية من خلال تدريب وتثقيف العمال.

وتناولت الزيارة لقاء حواري مع العاملين للاطمئنان على أحوالهم، وحرص على الاستماع إلى آرائهم، وحثُّهم على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة، ولا سيّما في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، مطالبهم بمضاعفة العمل.

رافق "جبران" خلال جولته وفدا من أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة، ضم عباس صابر امين صندوق النقابة ، وعايدة محى الدين نائب الرئيس ، وحسام فاروق نائب رئيس النقابة، واحمد مبارك نائب رئيس نقابة البترول، وسعيد زكريا نائب رئيس النقابة، ومحسن جبر امين عام مساعد النقابة،  واشرف المحروقي عضو المكتب التنفيذي، واحمد الجوهري أمين شباب النقابة ، وعبدالله مشهور امين العلاقات العامة بالنقابة ،  ومحمد صلاح امين التثقيف و التدريب ، وعلاء ذكى امين الإسكان،  ومحمد يسري امين العضوية ، وصبري عبد العزيز امين الشئون الطبية.

وكان رئيس اتحاد عمال مصر،  قد تفقد صباح اليوم شركة البتروكيماويات المصرية.

IMG-20240104-WA0023
IMG-20240104-WA0023
IMG-20240104-WA0024
IMG-20240104-WA0024
IMG-20240104-WA0025
IMG-20240104-WA0025
IMG-20240104-WA0022
IMG-20240104-WA0022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

ترشيحاتنا

«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

وزير الداخلية بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس: الكنيسة تعلي قيم التسامح والإخاء

خالد الجندي: يجوز للمسلمين التهنئة فيما بينهم بالعام الميلادي الجديد

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن تفجيرات كرمان الإيرانية

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد شقيقتها.. سارة سلامة بإطلالات مثيرة للجدل| شاهد

تحذير .. تناول هذا الدواء لعلاج الجديري المائي يسبب مرضا خطيرا

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

فيديو

أتعرض لمؤامرة .. فنانة عربية شهيرة تدان بالحبس لمدة عام/ فيديوجراف

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ