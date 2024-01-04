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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة طبية

صدى البلد

قالت وزارة الصحة في غزة،اليوم الخميس، بأن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية ما تسبب بخروج 30 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة في كافة مناطق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 22.438 شهيدا و57.614 مصابا.

وأشارت وزارة الصحة غزة اليوم، الخميس، إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة في حق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 44 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2290 شخصا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

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