كاتب صحفي: لابد من الاستماع لرؤية الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الجميع خاسر في حرب غزة حتى المجتمع الدولي نفسه.

وأضاف الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هناك مؤامرة لجر مصر لمنطقة خطرة لكن الحكمة المصرية تلعب دور مهم جدا".

وأشار الكاتب الصحفي وجدي زين الدين رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد،: "العين على مصر ولابد أن نتسلح بالوعي الكامل و نثق في رؤية الدولة المصرية"، مشددا: "لابد من الاستماع لرؤية الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية".

واسترسل الكاتب الصحفي وجدي زين الدين رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد،: "أصبح للدولة المصرية دور مهم جدا وفاعل في الشأن السياسي العالمي"، لافتا: "مصر حققت إنجازات رائعة في ملف السياسة الخارجية".