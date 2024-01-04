للأماكن المتكدسة سكانيا ومروريا .. إعلان مهم في محافظة الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



جاء ذلك خلال متابعته لاستكمال الأعمال في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

IMG-20240104-WA0082

IMG-20240104-WA0080

IMG-20240104-WA0079

IMG-20240104-WA0078

IMG-20240104-WA0081

IMG-20240104-WA0077