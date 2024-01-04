إعلامية: إسرائيل ألقت 65 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة

وصفت الإعلامية سارة حازم طه، الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بـ المحرقة والإبادة الجماعية.

وكشفت خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون": بالأرقام المجازر التى ارتكبها الاحتلال حيث أنه ألقى 65 ألف طن من المتفجرات، تسببت فى استشهاد 22 ألف و313 وأكثر من 57 ألف جريح.

الحصار



وأضافت: 89 يوم نقص في المواد الغذائية نتيجة الحصار، مجاعة، وتفشي أمراض، قطاع فيه 179 ألف إصابة بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد، و136 ألف حالة إسهال لأطفال أقل من 5 سنين، و55 ألف شخص عندهم أمراض جلدية".



ولفتت إلى أن الإجراء الطبيعي لهؤلاء أن يذهبوا لمستشفى، ولكن عندنا 26 مستشفى تم تدميرها، و38 عربية إسعاف أصبحت خردة.



وأردفت: "لا ندعو للتفاؤل أو التشاؤم، لكن يوم 11 الجاي هنكون على موعد مع أولى جلسات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على خلفية اتهام جنوب إفريقيا للاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين".

