وزير دفاع الاحتلال يحدد خطة ما بعد الحرب.. ويؤكد: حماس لن تحكم غزة

كشف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، عن خطط لمشهد ما بعد الحرب، مؤكدا أنه لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في غزة، وستتولى السلطات الفلسطينية السيطرة على المنطقة. ويأتي هذا الإعلان وسط الصراعات المستمرة بين إسرائيل وحماس.

وشدد جالانت في بيان نقلته رويترز على أن سكان غزة هم فلسطينيون، وعلى هذا النحو، سيتم تكليف الهيئات الفلسطينية بحكم المنطقة. ومع ذلك، فقد حدد شرطًا حاسمًا لهذا الانتقال، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك ضمان بعدم وجود أعمال عدائية أو تهديدات ضد إسرائيل.

يدل هذا الإعلان على تحول في السيطرة من حماس، السلطة الحاكمة الحالية في غزة، إلى الهيئات الفلسطينية، حيث تهدف إسرائيل إلى إعادة تشكيل الديناميكيات الجيوسياسية في أعقاب الصراع.