وهما بياكلوا.. تفاصيل جريـ.مة مرعبة داخل محل كبابجي في 6 أكتوبر

ارتفع عدد ضحايا إطلاق النيران داخل محل كبابجي شهير بمدينة 6 أكتوبر إلى 3 أشخاص، بعدما فارق محاسب الحياة متأثرا بإصابته.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في إطلاق النيران داخل محل كبابجي شهير، حيث أطلق شاب الرصاص على شقيقه وابن شقيقه وصديقه ثم أطلق النيران على نفسه ليفارق الحياة.

خلاف على الميراث

وأشارت التحريات إلى أن الشقيقين يعملان في مجال دباغة الجلود ويمتلكان مبالغ مالية طائلة ويوجد بينهما خلاف على الميراث، وتوجها لتناول طعام الغداء في المطعم، وأثناء تحدثهما سويا شبت مشادة كلامية.

ولمتابعة المزيد حول خناقة في مطعم كبابجي شهير في حي 6 أكتوبر، تابع الفيديو جراف التالي: