اندلاع حريق بمخزن مواد كيماوية في أكتوبر.. ومحاولات للسيطرة عليه

تكثف قوات الحماية المدنية بالجيزة جهودها للسيطرة على حريق اندلع داخل مخزن مواد كيماوية بمنطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهرعت سيارات الإطفاء إلى موقع اندلاع النيران لمحاولة السيطرة عليها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من داخل مخزن مواد كيماوية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة، بعدد من سيارات الإطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة. وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحروق شديدة، وتكثف الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق.