أستاذ نقد أدبي: المبدع الحقيقي يستند دائما إلى قواعد ونظريات جديدة في كل عمل

قال الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، إنّ هناك مشكلات تتصل بالخيال الذي يرتبط بمجالات مختلفة عن الإبداع الفني والأدبي، موضحًا: أتحد عن الخيال الذي من الممكن أن يكون فيه استشراف أو استنباط أو استشكاف لنظريات جديدة، أو الخيال المرتبط بقراءة مسيرة التاريخ المصري".

وأضاف حمودة، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مسيرة التاريخ المصري حافلة بمتغيرات كثيرة، مشددًا على أن المبدع الحقيقي يستند دائما إلى قواعد ونظريات جديدة في كل عمل إبداعي.

وتابع أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة: "في مسيرته السابقة، كان التاريخ يعتمد على الخيال، على سبيل المثال، فإنه في بدايات أغلب نصوص وكتب المقريزي فإنه كاتب خيالي بامتياز، حيث يصطنع تاريخا سابقا على الفترة التي يعالجها، حيث يبدأ من عصر الأهرامات ويستكشف خيالا محلقا جدا، يتكلم عن الإسكندرية الغارقة تحت المياه في عصور سابقة وغيرها من مظاهر الخيال الكامل".