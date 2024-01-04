عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ نقد أدبي: المبدع الحقيقي يستند دائما إلى قواعد ونظريات جديدة في كل عمل

حسين حمودة
حسين حمودة

قال الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، إنّ هناك مشكلات تتصل بالخيال الذي يرتبط بمجالات مختلفة عن الإبداع الفني والأدبي، موضحًا: أتحد عن الخيال الذي من الممكن أن يكون فيه استشراف أو استنباط أو استشكاف لنظريات جديدة، أو الخيال المرتبط بقراءة مسيرة التاريخ المصري".

أستاذ نقد أدبي: لا توجد مشكلة في الخيال الإبداعي المصري

الإعلان عن خطة نشر سلسلة الأدب العالمى للطفل والناشئة

وأضاف حمودة، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مسيرة التاريخ المصري حافلة بمتغيرات كثيرة، مشددًا على أن المبدع الحقيقي يستند دائما إلى قواعد ونظريات جديدة في كل عمل إبداعي. 

 

وتابع أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة: "في مسيرته السابقة، كان التاريخ يعتمد على الخيال، على سبيل المثال، فإنه في بدايات أغلب نصوص وكتب المقريزي فإنه كاتب خيالي بامتياز، حيث يصطنع تاريخا سابقا على الفترة التي يعالجها، حيث يبدأ من عصر الأهرامات ويستكشف خيالا محلقا جدا، يتكلم عن الإسكندرية الغارقة تحت المياه في عصور سابقة وغيرها من مظاهر الخيال الكامل".

أستاذ الأدب النقد الأدبي الشاهد اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

ترشيحاتنا

قبل ما تاكل المنازل ..السيطرة على حريق مصنع نسيج في المرج.. صور

فرنسا تحمل الحوثيون مسؤولية تصعيد التوترات في البحر الأحمر

إجراء عاجل من التعليم لاختيار رؤساء ووكلاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

فاد دين بروم يقترب من تدريب الزمالك .. تفاصيل

أبو بكر: أقدم البرنامج بكل حرية والحكومة قالتلي الوطن أمانة والهوا معاك

إعفاء المواد الطبية والوسائل المساعدة الخاصة بذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل مشروب في الشتاء .. طريقة عمل الكاسترد الدافئ

ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

صفقات الأهلي الجديدة بأوامر كولر.. العثور على خليفة عبدالمنعم وتحصين نجم الفريق

للأسف .. منشور جديد من هاني النظر بسبب إصابته بالسرطان

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ