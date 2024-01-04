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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حسين حمودة: نعاني من عزلة النقد الأكاديمي في المصطلحات النظرية

صدى البلد

قال الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، إنّ مصر لديها علماء أفراد كثر، ولكن لا توجد حركة جماعية علمية، ولا توجد منظومة.

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أستاذ نقد أدبي: المبدع الحقيقي يستند دائما إلى قواعد ونظريات جديدة في كل عمل

وأضاف حمودة، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "رغم أننا ندرك مشكلات كثيرة من هذا النوع إلا أننا نتحرك ببطء في سبيل تجاوزها، ربما لأسباب كثيرة كانت تخص تحديات ومشكلات واجهناها في العقود الأخيرة، ولكني لديّ أمل في تجاوزها".

وتابع أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة: "لدينا فجوة كبيرة بين الأعمال الإبداعية والنقد الفني لها، وهي متزايدة في العقود الأخيرة، وهذه الظاهرة جانب منها يخص العالم كله وليس مصر فقط، وثمة دراسات حول تراجع سطوة الناقد أو موت الناقد كما يعبر البعض أو غياب الناقد الجسر الذي يمثل التواصل بين النصوص الأدبية والإبداعية بشكل عام والجمهور الواسع وعزلة النقد الأكاديمي في سجن المصطلحات والتطبيق البليد والعقيم جدا لاجتهادات نظرية نبعت من سياقات أخرى وغريبة على المجتمع المصري".

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