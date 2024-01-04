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أستاذ نقد أدبي: الذاكرة المتقطعة والبداية الدائمة "من الصفر" أحد أبرز مشكلاتنا

صدى البلد

قال الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، إنّه بالنظر إلى مسيرة تاريخ، فإن هناك مشكلات، على رأسها الظاهرة المرتبطة بالذاكرة المتقطعة التي تجعلنا نبدأ من الصفر دائما.

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أستاذ نقد أدبي: المبدع الحقيقي يستند دائما إلى قواعد ونظريات جديدة في كل عمل

وأضاف حمودة، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذه الظاهرة تسبب مشكلات كبيرة في التعامل مث الثقافة وأفكار مهمة مثل فكرة الهوية، حيث لا نستكمل الاجتهادات السابقة علينا، لأننا في كل مرة نبدأ من الصفر".

وتابع أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة: "لدينا مشكلات لا أعرف مدى صعوبة تجاوزها، منها أننا لا نمنح الفرص الكاملة والإمكانيات المناسبة للظواهر العلمية، فهناك مسألة هجرة بعض العقول المصرية المرتبطة ببلدان أخرى مثل الأطباء، وهناك ظواهر فردية أخرى مثل تجربة أحمد زويل، فلو بقى بمصر لعانى من مشكلات، ولما أتيح له فريق عمل يساعده ويكمل عمله".

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