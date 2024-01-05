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رئيس التحرير
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منوعات

عجوز يحطم رقما قياسيا في هذا الأمر .. تفاصيل

صدى البلد

حطم عجوز يبلغ من العمر 92 عامًا الرقم القياسي لأكبر شخص يقطع مسافة 24 ميلًا عبر "جراند كانيون"وهو طريق واعر بعد إكمال الرحلة في 21 ساعة.

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية هذا الأسبوع أن ألفريدو ألياجا بورديو، من برلين، سجل رقما قياسيا جديدا لأكبر ذكر يسافر عبر جراند كانيون من الحافة إلى الحافة سيرا على الأقدام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وحصل السيد بورديو على لقبه بعد إكمال الرحلة في 15 أكتوبر، محطمًا الرقم القياسي السابق الذي سجله جون جيبكيما الذي كان عمره 91 عامًا و152 يومًا عندما حمل اللقب لفترة وجيزة في مارس.

وتصنف مؤسسة المنتزه الوطني المسار من الحافة إلى الحافة على أنه شاق وتفيد بأن أقل من واحد بالمائة من زائري جراند كانيون البالغ عددهم 5 ملايين زائر سنويًا يشرعون في الرحلة.

يتكون الارتفاع من مسافة 14.3 ميلًا حيث ينزل الزائرون على ارتفاع 6000 قدم إلى قاع الوادي. بعد ذلك، يقطع المتنزهون مسافة 9.6 أميال إضافية، ويصعدون مرة أخرى إلى ارتفاع 4500 قدم.

على الرغم من أنه بدأ يعيش نمط حياة صحي في سن 76 عامًا، إلا أن السيد بورديو يعزو لياقته البدنية وطول عمره إلى أربعة أشياء: اتباع نظام غذائي صحي، وشرب الماء في الغالب، والمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، والحصول على ثماني ساعات من النوم كل ليلة.

لكن هذا لم يردع بورديو، الذي قام بالتنزه في جراند كانيون في أريزونا عدة مرات. في يناير 2023، بدأ التدريب على رياضة المشي لمسافات طويلة من الحافة إلى الحافة، بدءًا من المشي اليومي لمسافة ثمانية أميال.

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وقال السيد بورديو لموسوعة جينيس: "لقد لاحظت أن التدريب كل يوم أحدث فرقا"، كما أرجع لياقته البدنية وطول عمره إلى أربعة عوامل، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان: مراقبة ما يأكله، وشرب الماء، والمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، والنوم في ظلمة الليل لمدة ثماني ساعات.

بينما كانت محاولته مقررة في البداية في شهر مايو، أغلقت الثلوج والأضرار الناجمة عن المياه الذائبة عدة مسارات على طول طريقه.

بعد تأجيل رحلته، تمكن السيد بورديو أخيرًا من الانطلاق، حيث انطلق في الساعة 6 صباحًا يوم 14 أكتوبر، وتوقف لفترة قصيرة عند نقطة مطلة في الساعة 6:20 صباحًا لمشاهدة شروق الشمس قبل استئناف الرحلة التي قد تكون شاقة.

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