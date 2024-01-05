مدارس تؤهل الطلاب لسوق العمل بعد الثانوية.. تعرف عليها وشروط التقديم.. فيديو

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن هناك مدارس للمتفوقين وقبول الطلاب متوقف على أن يكون مجموع المتقدمين 95 % فما فوق في مادة الأنجليزي ومادة العلوم ومادة الرياضة.





وأضاف « القرموطي » من خلال تقديمه لبرنامج “مانشيت” على قناة "cbc" أن لدينا في مصر 20 فرق من المدارس ، موضحاً أن هذه المدارس تقبل الطلاب الحاصلين على المرحلة الإعدادية بمجموع عام 95 %.





أشار الإعلامي جابر القرموطي، أن المدارس هي مرحلة ثانوية تعمل المدرسة على تنمية مهارات الطلاب وتدعم مواهبهم مثل كتابة الشعر والتواشيح وجانب أدبي وثقافي وغيرهم من المواهب العديدة.







