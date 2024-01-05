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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدارس تؤهل الطلاب لسوق العمل بعد الثانوية.. تعرف عليها وشروط التقديم.. فيديو

الطلاب
الطلاب

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن هناك مدارس للمتفوقين وقبول الطلاب متوقف على أن يكون مجموع المتقدمين 95 % فما فوق في مادة الأنجليزي ومادة العلوم ومادة الرياضة.


وأضاف « القرموطي » من خلال تقديمه لبرنامج “مانشيت” على قناة "cbc" أن لدينا في مصر 20 فرق من المدارس ، موضحاً أن هذه المدارس تقبل الطلاب الحاصلين على المرحلة الإعدادية بمجموع عام 95 %.


أشار الإعلامي جابر القرموطي، أن المدارس هي مرحلة ثانوية تعمل المدرسة على تنمية مهارات الطلاب وتدعم مواهبهم مثل كتابة الشعر والتواشيح وجانب أدبي وثقافي وغيرهم من المواهب العديدة.
 



 

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