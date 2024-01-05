وزير الخارجية الأمريكي في مصر لإيجاد حلول للوضع بغزة.. تفاصيل

قالت الدكتورة هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن المنطقة على شفا حفرةً من حرب إقليمية موسعة، مضيفة أن زيارة أنتوني بلينكن تستغرق أسبوع وتشمل مصر والأردن والسعودية وقطر والأمارات وأيضاً تركيا وسيكون في لقاءات داخل إسرائيل مع نتنياهو.





وأضافت « القدسي » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" الذي يقدمه الإعلامي "ضياء رشوان" أن سيذهب بلينكن لزيادة محمود عباس الرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية، موضحة أن سبب زيارة بلينكن لهذه البلاد منع توسع الحرب خاصةً أن إسرائيل تشعل المنطقة بشكل كبير.





وأشارت مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، أن القوات والمنشأت الأمريكية تتعرض في سوريا والعراق لعشرات الهجمات دون أن تحرك الإدارة الأمريكية الساكنة.







