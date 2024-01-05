السفير جمال بيومي: مصر تقود دبلوماسية نشطة لحل القضية الفلسطينية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تقوم بدورها في القضية الفلسطينية، وفيما يتعلق بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أن وزير الخارجية سامح شكري، دائمًا يحمل الملف الفلسطيني في كل زيارة خارجية له لأمريكا.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم صدر بيان عن متحدث رسمي من الرئاسة الأمريكية يطلب من إسرائيل أن تكف عن التصريحات التي تختص بالتهجير، مؤكدًا أن مصر على اتصالات بكافة أطراف الأمم المتحدة وتقود دبلوماسية نشطة حول القضية الفلسطينية.

وأكد أن المساعدات التي تقدمها مصر لغزة ليست تفضلًا منها، وإنما هي إقرار بالحقيقة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة قالت في تقريرها إن المساعدات التي دخلت غزة من مصر 3 أضعاف المساعدات التي جاءتها من العالم بما فيهم الدول العربية، وكذلك المستشفيات التي أقيمت على الحدود لاستقبال المرضى واستقبال الجاليات الأجنبية حتى نمتص ما يعانيه بعض الإخوة في فلسطين.