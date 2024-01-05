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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على متن 101 رحلة طيران.. الغردقة ومرسى علم تستقبلان 20 ألف سائح على مدار اليوم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين بالبحر الأحمر، على مدار ساعات اليوم الجمعة 101 رحلة طيران دولية تقل على متنها 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات.

وتشهد القرى والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، ارتفاع نسب الإشغال السياحى تزامنًا مع الموسم السياحي الشتوي لتتراوح ما بين 80 إلى 90%.

وقال عصام على الخبير السياحي، إن هناك تنوعا كبيرا في الجنسيات الموجودة بالبحر الأحمر يأتي فى المرتبة الأولى الألمان والإنجليز والروس.

وأضاف أن الأجواء الدافئة فى البحر الأحمر تساعد السائحين على الاستمتاع بالأنشطة البحرية المختلفة.

وكشفت جداول الوصول لمطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، وصول 16 ألف سائح من مختلف الجنسيات على متن 80 رحلة طيران.

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، قرابة 4000 راكب يصلون على متن 21 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار، تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 6 رحلات من بولندا، 4 رحلات من التشيك، 7 رحلات من ألمانيا، 4 رحلات من إيطاليا. 

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