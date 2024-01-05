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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شجرة الكريسماس.. مظاهر احتفال ثقافة حاجر العديسات بالأقصر برأس السنة الميلادية

احتفال ثقافة حاجر
احتفال ثقافة حاجر العديسات بالأقصر برأس السنة الميلادية

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار في المناطق المختلفة.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "قراءة في القصيدة المعاصرة" ألقاها على حسان موضحا ظاهرة غموض الشعر ظاهرة قديمة قدم الشعر العربي، وأن لم تكن واضحة تمام الوضوح الذي جاءت به في الشعر المعاصر، فقد كان الشعراء يعمدون إلى الغموض، بجانب ذلك أعدت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية للشاعر ناصر الدسوقي وألقى قصيدة بعنوان" يا كاتب الأسفار"، والشاعرة منال عبد الرسول قصيدة بعنوان "انين وطن"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "وجود".

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ونظم قصر ثقافة الطود إبداعات ثقافية متنوعة، تضمن أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد بعنوان "بيع نون في المزاد _ومازال"، وفقرة اكتشاف مواهب لبراعم المكتبة، وكورال أطفال وقصيدة "طلع البدر علينا "كورال النبي المصطفى، ومسرح عرائس بعنوان "رد الجميل" أداء هند مصطفى، و انشاد ديني للمنشد عمار محمد بعنوان "مسك فاح"، وورشة حكي بعنوان "فضل التعليم" ألقتها عطيات الجيلاني، واختتم بمسابقة ثقافية ومعلومات عامة نفذتها فاطمة ماهر.

نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية عمل شجرة الكريسماس بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها ولاء جابر، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "حماده الكسلان" أداء أسماء أحمد ومديحة كامل، وأعد القصر ورشة حكي عن "تلوث الهواء" تأليف سحر مصطفى سردتها عواطف مصطفى، كما أعد قصر ثقافة الطارف ورشة حكي بعنوان "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" ألقاها محمد علي متناولا موعد الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأهمية الاحتفال به والمساواة من أهداف حقوق الإنسان.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمود عبد الوهاب، والإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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