العمل: تدريب 2000 شاب مجانا لتأهيلهم على المهن المطلوبة في السوق

التقت "كاميرا وزارة العمل"، مع عددِ من المُتدربين، الذين استفادوا من الدورات التدريبية التي تُقدمها الوزارة منحة مجانية من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، للتدريب في معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بشهادات وخبرات دولية .

تحدث الشباب من داخل ورش التدريب، مع الفريق الإعلامي للوزارة ،عن تجاربهم مع هذه المنحة المجانية التي تستهدف تدريب 2000 متدرب كمرحلة أولى، مشيدين بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشباب والإعلاء من قيمة العمل والاتجاه نحو العمل الحر ، والاستفادة من خدمات الدولة لتنمية مهاراتهم،وتوجيهاته للحكومة بتنمية مهارات الشباب وربط تعليمهم وتدريبهم باحتياجات سوق العمل ، ويتم ترجمتها على أرض الواقع .

وأكدت الوزارة أن هناك استجابة غير مسبوقة من الشباب والفتيات تجاه دورات تنمية المهارات خاصة تلك التي تقدمها الوزارة ، كما أشادوا بسرعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين الوزارة، والمعهد الإيطالي .

وحرص حسن شحاتة وزير العمل على زيارة المعهد أكثر من مرة لتشجيع الشباب على اجتياز هذه الدورات ،التي تأتي كأول ثمرة في ثمار تنفيذ البروتوكول،الذي تم توقيعه في أكتوبر 2023 ، وأعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج في مجالات: "فنية"،و"لغوية"، و"مهارات حياة"، حيث يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثين عن العمل في المجالات الفنية،والحِرفية،وفقا للمعايير المحلية والدولية.

وتستهدف وزارة العمل من هذا البروتوكول كخطوة أولى، تدريب 2000 شبابًا وفتاةً على مهن: لحام مستوى أول "كهرباء وأوكسي الأسيتيلين"، ولحام مستوى ثاني "أنابيب بترول وضغط عالي"، ولحام مستوى ثالث "ثاني أكسيد الكربون وارجون"، والتركيبات الكهربائية، وكهرباء تَحّكم آلي Classic Control، لف مواتير اختبار أولي ، والتبريد والتكييف، وصيانة الغسالات، وPLC مستوى أول، وPLC مستوى متقدم،و PLC- SCADA & HMI، والخراطة، وCNC ، وفريزة CNC، وميكانيكا سياراتGraphic Design،و AutoCA ،و Solidworks، وPowerMill، Arduino،" وبرمجة مواقع Web Developer، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم.

وكذلك البدء في دورات جديدة يُشارك فيها 400 شابًا وفتاًة على مِهن: تفصيل وخياطة ،وميكانيكا سيارات،وصيانة غسالات،ولف مواتير،وتكييف وتبريد ،ورسم هندسي ،وتركيبات كهربائية، وكهرباء تحكم آلي،ثم يليها دورات سيستفيد منها 200 مُتدرب من العاملين في الشركة القابضة للغزل والنسيج تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع في مجال عملهم وتخصصهم.