مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى تصادم 3 سيارات ببنى سويف

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم الجمعة فى حادث تصادم سيارتين جامبو مع أخري ربع نقل بعد نزلة سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة بشدائرة وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين جامبو مع أخرى ربع نقل بعد نزلة سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص مجهولين الهوية وجاري نقلهم إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة وجاري التعرف عليهم، واستدعاء الأهلية لإنهاء التصاريح اللازمة واستلام الجثث تمهيداً لدفنهم.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص ويدعي محمد صلاح عبدالجليل 28 سنة، سائق، ومقيم بمحافظة القليوبية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج و دكسر بعظمة الترقوة، وتم نقله إلي قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعاف الأولية اللازمة.